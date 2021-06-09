9 Haziran 2021 Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şisal Şans'ın gerçekleştireceği çekilişler, bugün noter huzurunda yapılacak. Hemen ardından da tam liste halinde vatandaşlara duyurulacak. Bu kapsamda bayilerden bilet alanlar hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini araştırıyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba tarihli çekilişler Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, MPİ çekilişi saat kaçta yapılıyor? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
9 HAZİRAN 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Haziran 2021 Milli Piyango sonuçları bugün Şisal Şans tarafından saat 15.30'da başlayacak çekilişlerin ardından talihlilere duyurulacak.
İşte sonuç sorgulama sayfası;
MİLLİ PİYANGO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA
1. Oyunun Tanımı
1.1 Milli Piyango, SisalSans tarafından önceden belirlenen ve/veya bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan, ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Her bir biletin üzerinde, 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Biletler üzerine basılan bu sıralı numara ile, önceden belirlenen ikramiyelere yönelik çekiliş yapılır. Kazananlar Madde 3 hükümleri uyarınca belirlenir.
1.2 Sisal Şans, çekilişlerin sıklığı ve çekilişlerin tarihini belirler. Çekilişler "Genel", "Özel" ve "Yılbaşı" çekilişi olarak ayrılır.
2. Nasıl Oynanır?
2.1 Oyuncular, üzerinde numara basılı bulunan biletleri satın alarak oyuna katılır. Her çekiliş için bilet fiyatı ayrıca Sisal Şans tarafından belirlenir.
2.2 Her bir biletin numarası sıralı rakamlardan oluşur. Her çekiliş için çekilişe katılacak, biletin üzerine yazılı / basılı numaraların sayısı belirlenir.
2.3 Biletler "tam", "yarım" ve "çeyrek" bilet olarak ayrılmaktadır. Tam bilet üzerinde basılı numaralar yalnızca bir bilet üzerinde mevcuttur; yarım bilet üzerinde basılı numaralar iki farklı bilet üzerinde mevcuttur; çeyrek bilet üzerinde basılı numaralar dört farklı bilet üzerinde mevcuttur. Üzerinde aynı numara bulunan biletler, üzerlerine basılan özel harfler ile birbirinden ayırt edilmektedir.
2.4 Yarım biletin fiyatı tam biletin yarısı kadar, çeyrek biletin fiyatı tam biletin çeyreği (dörtte biri) kadardır.
2.5 Kazanan numaralar birkaç küre içerisinden çekilmektedir (her rakam bir küreden çekilmektedir). Sisal Şans sistemi, her çekiliş sonucunun tahmin edilemez olmasını ve her bir bilet numarasının çekilme ihtimalinin aynı olmasını sağlamaktadır.