Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.

Valilik Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını bildiren Yerlikaya, "Perşembe günü 14.00'te Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ, İSTAÇ, Marmara Denizi'nde kıyısı olan ilçe belediye başkanlarımız, Tarım, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, STK'lar ve üniversitelerle bir araya geleceğiz. 22 maddelik eylem planının İstanbul ayağı ile ilgili, İstanbul'da müsilaj sorununun çözümü ile ilgili çalışma takvimimizi madde madde belirleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede 3 ay içerisinde bakanlığımızın açıklayacağı stratejik planla uyumlu eylem planının takvimi belirlenecek. Perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceğiz." şeklinde konuştu.

Müsilajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Pendik'te devletin kararlılığını ortaya koyarak talimat verdiğini dile getiren Yerlikaya, sorunu çözmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini kaydetti.