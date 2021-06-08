Marmara Denizi'ni esir alan müsilaja (deniz salyası) karşı AK Parti'den flaş bir hamle geldi.
KOMİSYON KURULSUN ÖNERGESİ
AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.
"MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ" BAŞLATILDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, müsilajla (deniz salyası) ilgili olarak perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceklerini söyledi.
Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında Caddebostan Sahili'nde başlatılan deniz temizliği seferberlik programında konuşan Yerlikaya, uzun süredir bu sorunla uğraştıklarını belirtti.
Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.
Valilik Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını bildiren Yerlikaya, "Perşembe günü 14.00'te Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ, İSTAÇ, Marmara Denizi'nde kıyısı olan ilçe belediye başkanlarımız, Tarım, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, STK'lar ve üniversitelerle bir araya geleceğiz. 22 maddelik eylem planının İstanbul ayağı ile ilgili, İstanbul'da müsilaj sorununun çözümü ile ilgili çalışma takvimimizi madde madde belirleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede 3 ay içerisinde bakanlığımızın açıklayacağı stratejik planla uyumlu eylem planının takvimi belirlenecek. Perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceğiz." şeklinde konuştu.
Müsilajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Pendik'te devletin kararlılığını ortaya koyarak talimat verdiğini dile getiren Yerlikaya, sorunu çözmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini kaydetti.