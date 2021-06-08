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    Son dakika: AK Parti'den 'ye 'Müsilaj - Deniz salyası' önergesi: Nedenleri tespit edilsin

    Son dakika haberi... AK Parti, başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Komisyonu kurulmasını için Başkanlığına önerge sundu.

    AA
    AK Parti'den 'Müsilaj' önergesi!

    Marmara Denizi'ni esir alan müsilaja (deniz salyası) karşı AK Parti'den flaş bir hamle geldi.

    KOMİSYON KURULSUN ÖNERGESİ
    AK Parti, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.

    "MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ" BAŞLATILDI
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, müsilajla (deniz salyası) ilgili olarak perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceklerini söyledi.

    Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında Caddebostan Sahili'nde başlatılan deniz temizliği seferberlik programında konuşan Yerlikaya, uzun süredir bu sorunla uğraştıklarını belirtti.

    Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.

    Valilik Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını bildiren Yerlikaya, "Perşembe günü 14.00'te Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ, İSTAÇ, Marmara Denizi'nde kıyısı olan ilçe belediye başkanlarımız, Tarım, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, STK'lar ve üniversitelerle bir araya geleceğiz. 22 maddelik eylem planının İstanbul ayağı ile ilgili, İstanbul'da müsilaj sorununun çözümü ile ilgili çalışma takvimimizi madde madde belirleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede 3 ay içerisinde bakanlığımızın açıklayacağı stratejik planla uyumlu eylem planının takvimi belirlenecek. Perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceğiz." şeklinde konuştu.

    Müsilajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Pendik'te devletin kararlılığını ortaya koyarak talimat verdiğini dile getiren Yerlikaya, sorunu çözmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini kaydetti.

        Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan tüm şehirlerde yerel yönetimlerin yol haritasını çıkaracaklarını anlatan Yerlikaya, "Hemşehrilerimize söz vereceğiz. 7 vilayette verilen sözlerin takibi yapılacak ve şeffaf bir şekilde medya aracılığıyla bütün hemşehrilerimizle paylaşılacak." diye konuştu.

        Kısa vadede, bugün temizlik seferberliği başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Şu an için 20 tekne devamlı surette bu sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Kalıcı olan ileri biyolojik arıtmadır. İstanbul'da 4 milyon metreküplük arıtılan suyun 1,9 milyon küpünü Marmara'ya kalanı Karadeniz'e veriyoruz. Bunlarla ilgili yerel yönetimlerimiz gayret gösterecek. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak adına samimi olarak çalışacağız. Bir sözüm de yaşayan bizlere. 16,5 milyon hemşehrilerimize. Nasıl görmek istiyorsak denizimizi, yeşilimizi, toprağımızı lütfen o şekilde davranalım."
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        Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den TBMM'ye 'Müsilaj - Deniz salyası' önergesi: Nedenleri tespit edilsin