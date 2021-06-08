Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız." ifadeleriyle pazar günü açıklandı.
DENİZ TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI
Bakan Kurum bugün yaptığı paylaşımda ise "Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni sağlıklı günlerine kavuşturmak için bugün saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nde buluşalım." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.
EN BÜYÜK DENİZ SEFERBERLİĞİ BUGÜN BAŞLADI
Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedildi. Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.