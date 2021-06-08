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    • 08.06.2021 19:49
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    Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , Lideri 'nun söylediğini açıkladı

    Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , Genel Başkanı ’nun iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Bulu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı

    Lideri 'nun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. hakkında söylediği ortaya çıktı.

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun açıklamaları şöyle:

    "Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum."

    "2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz."

    "Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır."

    "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

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    Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini açıkladı