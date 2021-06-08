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    • 08.06.2021 21:52
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    Harekete geçildi! ? 2021'de ?

    ? 2021'de ? Akademisyenlerin aşılama döneminin başlamasıyla birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağı da merak edilen konulardan birisi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitim müjdesini vermişti. Öğrencileri heyecanlandıran açıklamanın ardından, üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    Harekete geçildi! Üniversiteler açılacak mı? 2021'de üniversiteler ne zaman açılacak?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021'de üniversitelerin açılıp açılmayacağı araştırılan konulardan birisi oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi, üniversiteler açılacak mı sorusunun cevabını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin ne zaman başlayacağını açıklamıştı. Akademisyenlerin aşılama takvimi de belli olurken, üniversite personellerinin aşılanacağı öğrenildi.

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

    AŞILAMA BAŞLIYOR!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    YÖK'TEN AŞI TALEBİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

        Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

        Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

        YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

        Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
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