Harekete geçildi! Üniversiteler açılacak mı? 2021'de üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021'de üniversitelerin açılıp açılmayacağı araştırılan konulardan birisi oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi, üniversiteler açılacak mı sorusunun cevabını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin ne zaman başlayacağını açıklamıştı. Akademisyenlerin aşılama takvimi de belli olurken, üniversite personellerinin aşılanacağı öğrenildi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
AŞILAMA BAŞLIYOR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
YÖK'TEN AŞI TALEBİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.