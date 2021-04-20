İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından bazı sivil toplum kuruluşları ile topluluklar tarafından Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinden toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu, 1 Şubat günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana kapısında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapılacağı şeklinde paylaşımlar olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
İddianamede, üniversitenin Güney Kampüs kapısı önündeki 3 farklı noktada gösteri yapan öğrencilerin polis müdahalesiyle dağıltıldığı anlatıldı. Gözaltına alınan 108 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirilen iddianamede, 1 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilip, 10 şüphelinin dosyalarının ayrıldığı anlatıldı.
İddianamede daha önceki olaylarda gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Ezgi Önalan'ın da aralarında bulunduğu 97 şüpheli hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.