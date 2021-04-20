Ben daha ne olduğunu anlamadan iki polis beni kollarımdan tutarak kalabalığın sol tarafına doğru çekerek, yere yatırdı. Polislerden biri ayağıma basarak gözaltına almaya çalıştı. Daha sonra hastaneye götürüldüm. Hastanede doktorla başbaşa kalmama ve olayı anlatmama polisler izin vermedi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.

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