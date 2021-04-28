Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü yeni ve modern bir yapıya kavuşuyor. 27 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Şahin Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreniyle yapımına başlanan "İnşaat Laboratuvarı Binası" Türkiye'nin en büyük ve en modern yapı laboratuvarı olacak..

TOPLAM İKİ BLOKTAN OLUŞUYOR

İki bloktan oluşan yapının ofis bloğu 694, yapı laboratuvarı bloğuysa 702 metrekare inşaat oturumuna sahip. Toplam inşaat alanı 4 bin 700 metrekare olan yapıda; ofis bloğu bir bodrum kat, zemin kat ve 3 diğer kattan oluşuyor. Yapı laboratuvarı bloğu ise bir bodrum kat ve 13.50 metre yüksekliğinde bir zemin kattan oluşuyor.

Yapı laboratuvarı bloğunda bulunan 19 x 14,5 x 13,5 m ölçülerine sahip "strong-wall" ve "strong-floor" test alanı bu ölçülere sahip Türkiye'deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.





ÇEVREYE DUYARLI CEPHE KAPLAMASI

Dış cephesinde çevreye duyarlı bir dış cephe kaplama malzemesi ve giydirme cephe sistemleri ile alüminyum doğramalar kullanılacak. Ofis bloğu bodrum katında fonksiyona yönelik depo ve teknik hacimler, zemin katta ve birinci katta ise malzeme ve zemin bölümlerine ait çeşitli laboratuvarlar ve teknisyen odaları bulunuyor. Yapının ikinci ve üçüncü katlarda ise 27 ofis, bir derslik, bir toplantı odası ve bir de oturma alanı bulunuyor.

2021'İN SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Yapı Laboratuvarı Binası alüminyum kenet sistem çatı kaplama ve çelik çatı strüktürüne sahip ve ofis bloğu ise teras çatı olarak inşa edilecek. İnşaatın 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor.