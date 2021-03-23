Listeye göre Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre 12 sıra, 2019 sıralamasına göreyse 63 sıra birden gerileyerek 134'üncü oldu.



BOĞAZİÇİ ÜNİVERESİTESİ 136. SIRADA

Sabah'ın haberine göre, Times Higher Education Gelişmekte Olan Ekonomiler üniversite başarı sıralaması yine aynı kurum tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralamaları çalışmasında kullanılan 13 performans göstergesi kullanılarak hazırlandı.