İDDİANAMEDEKİ EKSİK GÖRÜLEN YERLER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi tarafından eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilen iddianamedeki eksikler arasında şunlar yer aldı:

"EYLEMLER YERİNE SORUŞTURMALARA YER VERİLMİŞ"

İddianamede, partinin "Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasının temelini, Partinin merkez teşkilatında görev alan üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile taşra teşkilatında yönetici olarak görev yapan üyelerinin oluşturduğunun belirtildiği, söz konusu eylemlerin bir kısmına İddianamede yer verilirken büyük bir kısmına İddianamede açıkça yer verilmediği vurgulandı. İddianamede, Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerinin somut olarak ne olduğu belirtilmeksizin ve eylemlerine ilişkin açıklama yapılmaksızın 800'ün üzerinde kamu davasına ve 5 binin üzerinde soruşturmaya konu suçtan bahsedildiği belirtildi. Selahattin Demirtaş'ın, hakkında devam eden üç ceza davasına konu eylemlerine ve kesinleşen bir mahkumiyet kararına konu eylemine iddianamede yer verildikten sonra bu kişi hakkında devam eden 14 davaya ve 221 soruşturmaya yalnızca mahkemelerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının dosya esas numaralarına atıfta bulunulmak suretiyle liste halinde yer verildiğinin kaydedildiği kararda, liste halinde yer verilen söz konusu soruşturma ve kovuşturmalara konu eylemlerin neler olduğu, nerede ve ne zaman gerçekleştirildiği yolunda herhangi bir bilgiye ve açıklamaya iddianamede yer verilmediği belirtildi.

"EYLEMLER İLE PARTİ BAĞI KURULMAMIŞ"

İade kararında, İddianamenin "Değerlendirme ve Sonuç" başlığı altında açıklanacağı eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin ortaya konulmadığı, bu durumun ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174. Maddesine göre, "yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek iddianamede açıklanma" zorunluluğunun yerine getirilmemesine ve bu anlamda iddianamede yer alması gereken bir unsurun eksikliğine yol açtığı belirtildi.