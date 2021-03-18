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    • 18.03.2021 12:10
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    'ye nın detayları ortaya çıktı: Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldi

    haberine göre nın iddianamesinde, 'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi. İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi. İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

    HDP'ye kapatma davasının detayları ortaya çıktı

    İddianamede, 'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için 'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtildi. İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

    SİYASİ YASAK İSTENEN İSİMLER
    İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

    İşte iddianamede yer alan ifadeler:
    "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır.

    Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir.''

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    Haberler Güncel HDP'ye kapatma davasının detayları ortaya çıktı: Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldi