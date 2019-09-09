Çocukları kandırılarak ya da kaçırılarak dağa çıkarılan annelerin Diyarbakır'da başlattığı eylem, HDP'nin gençleri nasıl kandırıp, PKK'ya katılmalarını sağladığını bir kez daha gündeme getirdi. Son iki yılda çatışmalarda yakalananlar ile örgütten kendileri kaçanlar veya ailelerinin güvenlik güçleriyle yaptığı işbirliği sonrası ikna yoluyla teslim olan teslim olanların anlattıkları, HDP il-ilçe binalarının dağa militan devşirme noktaları olarak kullanıldığını, buradan da PKK kamplarına nasıl götürüldüklerini ortaya koydu.

İşte o çarpıcı ifadeler:

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında çatışmada silahlarıyla yakalanan çocuk yaştaki M.Ş: HDP Esenler binasında kandırılmam sonucu aileme haber vermeden PKK'ya katıldım. Örgüte katılmama HDP Esenler binasında bulunan görevli sebep oldu. İstanbul'da beni kandırarak örgüte katılmamı sağlayan HDP'li Rıza'nın burnunda ben vardı, başının arkası keldir. Bu kişi İstanbul Esenler'deki HDP binasında görevlidir.

Van'da dağa gönderilme hazırlığındayken polis tarafından yakalanan lise öğrencisi 3 kız çocuğu: HDP Erciş İlçe Başkanlığı'nda tanıştığımız V.A ve E.L dağa gitme konusunda bizi yönlendirdi.

2 Ocak 2019' da kaçarak Silopi'de teslim olan kadın terörist B.E.: Dağa HDP yoluyla gittim. HDP'ye gittim, kırsala gitmek istediğimi söyledim. Sonra 'Bir numara bırak, seni arayacağız' dediler. Sonra aradılar ve dağa götürdüler.Örgüt yöneticilerinin yanındayken HDP'den gelip giden çok oluyordu, görüşmeler yapılıyordu. HDP'den örgüte katılanlar oluyordu. HDP milletvekilleri geliyordu, HDP eş başkanları geliyordu.





25 Haziran'da Şırnak'ta operasyonda teslim olan 17 yaşındaki Hataylı Gulen Kod (K) adlı T.T adlı kız çocuğu T.S (18): Hatay'dan Diyarbakır HDP il binasına geldim. Burada tanıştığım kadın beni PKK'lılara teslim etti. Onlarda elime silah verip esrar tarlalarını korumaya getirdiler.

Botan Agir(K) B.A.: 2014'te Mardin'de HDP binasından dağa gittim. Dağa çıktıktan 6 ay sonra pişman olup kaçmak istedim. Devletimiz yardım etti. Şükür ölmeden döndüm. 5 yıl devletime ücretsiz hizmet etmek istiyorum. Tuvalet dahi temizlerim.

Delal Delba (K) H.A: Van HDP il binasından bir kişi bana refakat edip tüm yol masraflarımı karşılayarak beni HDP Diyarbakır il binasına götürdü. Bir hafta burada yatıp kalktım. Buradaki başka bir kişi de beni ve benimle birlikte bekleyen 5 kişiyi Şırnak Cizre'ye kırsala çıkartıp dağdaki silahlı gruplara teslim etti. Onlarda Kandil'e götürdü.





Hozat Rojova(K) S.Y: İzmir'de inşaatta çalışıyordum. İnternette tanıştığım kız buluşmak için Diyarbakır HDP il binasında randevu verdi. Oraya gittim. Görevliye kızın bendeki resmini gösterdim. Tamam, ben seni ona göndereceğim dedi. 2 gün bekletti. Sonra da beni PKK'lılara teslim etti. Meğer bu tuzağı HDP'liler benden başka onlarca kişiye yapmışlar.

Gülcan Ekin (K) Z.E: 2015'te HDP'liler köyümüze gelip yurt dışında aylık 2 bin dolara çalışmak isteyen gençler olursa parti binamıza gelsin demişlerdi. İş arayan iki arkadaşımla bize iş bulmaları konusunda yardım istemek için HDP il binasına gittik. 'Size pasaport çıkartacağız' diyerek kimliklerimizi aldılar. 3 gün orada kaldık. Bizimle ilgilenen kadın telefonla taksi çağırdı. Gece karanlıktı. Taksiciye 'bunları götüreceğin yeri biliyorsun' dedi. 6 saat gittikten sonra bizi bir ormanlık alanda indirdi. Taksi gidince ellerindeki fenerleri yakan 6 kişi gelip bizi aldılar. 2 gün yürüdük. Kandil'e getirildiğimizi anladık.

Cizir Berhu (K) A.N.: Cizre'de HDP ilçe binasında görevli kişi beni 2 gün binada misafir ettikten sonra gelen bir telefonla beni kırsala götürüp silahlı 4 kadına teslim etti. 17 gün sonra da Kuzey Irak Zap bölgesine geçtik.

Hevi Sarya (K) B.G.: 2 yıl önce Mardin HDP gençlik kolları vasıtasıyla kırsala götürüldüm. Bulunduğumuz Dargeçit kırsalında buluşma noktasıymış. Benim gibi 19 kişi daha bulunuyordu. Hepsi de HDP'nin gençlik kolu aracılığıyla geldiklerini söylediler. Kandil Gare Kampına götürüldük.

Tekin Rodi (K) E.Y.: İstanbul'da tekstilde çalışırken arkadaşlarla HDP binasına gidiyorduk. Kandık ve katılmaya karar verdik. Otobüsle Şırnak'a geldik. Burada HDP binasında 2 gün kaldıktan sonra örgüte katılım yaptık. Buranın cehennem olduğunu gördük.

Sipan (K) M.B.A: Dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarla HDP çadırına gittik, çadırdakilerin 'Sen Kürt'sün niye okumaya çalışıyorsun, biz yakında Suriye'de devlet kuracağız. Mücadelemize katıl dağa çık' diyerek beni kandırdı.



5 YILDA BİN 107 ÇOCUK KAÇIRDILAR

PKK, 2014'te 305, 2015'de 424, 2016'da 222, 2017'de 88 ve 2018'de 47 2019'un ilk 8 ayında ise 21 çocuk olmak üzere bin 107 çocuğu kaçırıp, kandırarak zorla dağa çıkardı. (SABAH)