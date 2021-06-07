Okul VBS girişi: Karne notu öğrenme ekranı! Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İkinci dönemin bitmesine az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor bir yandan da karne notunun nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki Takdir-Teşekkür Belgesi hesaplama işlemleri neye göre yapılıyor?
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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
KARNE NOTU NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Her ders için bu işlemin gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Çıkan not ortalaması dönem kaç ders aldıysa ona bölünür. Böylece dönemin karne not ortalaması ortaya çıkar.
İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olamayacak.