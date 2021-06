a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

KARNE NOTU NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Her ders için bu işlemin gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Çıkan not ortalaması dönem kaç ders aldıysa ona bölünür. Böylece dönemin karne not ortalaması ortaya çıkar.

İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olamayacak.