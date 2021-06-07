NATO İttifakı'na hizmet eden Napoli Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından Mehmetçik'in görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda Türk askerinden övgüyle söz edildi.
JFC Naples hesabından yapılan açıklamada "Bu adamlara bulaşır mıydınız? Hayır, biz de bulaşmazdık." ifadelerine yer verildi.
"2021 YILI İÇİN ÖNCÜ GÜCÜMÜZ"
Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında AK40-GL bombaatarlarını kullanarak el bombaları ateşlediği belirtilirken "Bu adamlar 2021 yılı için öncü gücümüz. NATO'nun Mukabele Gücü'nden." denildi.