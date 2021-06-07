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    • Güncel
    • 07.06.2021 18:20
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    • 07.06.2021 18:29
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    Şanlı Türk askeri, 'nun dilinde: "Bu adamlara bulaşır mıydınız? Hayır, biz de bulaşmazdık"

    'na hizmet eden , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mehmeçik'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Söz konusu paylaşımda "Bu adamlara bulaşır mıydınız? Hayır, biz de bulaşmazdık" ifadeleri kullanıldı.

    NATO'dan Türk askerine büyük övgü!

    NATO İttifakı'na hizmet eden Napoli Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından Mehmetçik'in görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda Türk askerinden övgüyle söz edildi.



    JFC Naples hesabından yapılan açıklamada "Bu adamlara bulaşır mıydınız? Hayır, biz de bulaşmazdık." ifadelerine yer verildi.



    "2021 YILI İÇİN ÖNCÜ GÜCÜMÜZ"
    Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında AK40-GL bombaatarlarını kullanarak el bombaları ateşlediği belirtilirken "Bu adamlar 2021 yılı için öncü gücümüz. NATO'nun Mukabele Gücü'nden." denildi.

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