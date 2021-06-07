Arıtma tesisini durdurup "bilimle hareket edeceğiz" diyen İmamoğlu'na çarpıcı soru: Erdoğan Haliç'i duayla mı temizledi?





Kaldı ki biz bu işi bir kişinin sözüyle değil bilimle çözeceğiz ne demek?



"Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" diyerek Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni kapatmanız bilimsel bir yöntem mi örneğin?