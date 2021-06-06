LGS liselere giriş sınavı 2. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç?

LGS 2. oturum kaç dakika sürecek? LGS bitiş saati kaç? Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği 2021 Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi çattı. İyi bir lise hayali kuran öğrenciler sınavda başarılı olmak için elinden geleni yapacak. Sınava girecek öğrenciler ve okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek pek çok kişi LGS 2. oturum kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS 2. oturum saat kaçta bitecek? 2021 LGS kaç saat sürecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!