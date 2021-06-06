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    • 06.06.2021 12:07
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    LGS liselere giriş sınavı 2. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç?

    LGS 2. oturum saat kaçta bitecek? sorusu sınava giren öğrenci ve aileleri tarafından merak edilip araştırılıyor. İki oturumda tamamlanacak LGS sınavına 1 milyonun üzerinde öğrenci girecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Peki, LGS 2. oturum saat kaçta bitecek? LGS kaç saat sürecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar! Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.

    takvim.com.tr
    LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç?

    LGS 2. oturum kaç dakika sürecek? LGS bitiş saati kaç? Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği 2021 Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi çattı. İyi bir lise hayali kuran öğrenciler sınavda başarılı olmak için elinden geleni yapacak. Sınava girecek öğrenciler ve okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek pek çok kişi LGS 2. oturum kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS 2. oturum saat kaçta bitecek? 2021 LGS kaç saat sürecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA?

    LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak...

    Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.

    2. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRECEK? HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

    İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

        Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

        İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
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