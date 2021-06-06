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    • 06.06.2021 11:46
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    LGS liselere giriş sınavı 1. oturum kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç? LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta?

    ? sorusu sınava giren öğrenci ve aileleri tarafından merak edilip araştırılıyor. İki oturumda tamamlanacak LGS sınavına 1 milyonun üzerinde öğrenci girecek. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, ile derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Peki, LGS 1. oturum saat kaçta bitecek? ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    LGS 1. oturum kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç?

    LGS 1. oturum kaç dakika sürecek? LGS bitiş saati kaç? Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği 2021 Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi çattı. İyi bir lise hayali kuran öğrenciler sınavda başarılı olmak için elinden geleni yapacak. Sınava girecek öğrenciler ve okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek pek çok kişi LGS 1. oturum kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS 1. oturum saat kaçta bitecek? LGS kaç saat sürecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak..

    Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.



    Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunması gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav giriş belgesi sıranın üzerinde öğrencileri bekliyor olacak.

        LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek.İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

        Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.
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