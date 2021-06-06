LGS liselere giriş sınavı 1. oturum kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç? LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta?

LGS 1. oturum kaç dakika sürecek? LGS bitiş saati kaç? Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği 2021 Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi çattı. İyi bir lise hayali kuran öğrenciler sınavda başarılı olmak için elinden geleni yapacak. Sınava girecek öğrenciler ve okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek pek çok kişi LGS 1. oturum kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS 1. oturum saat kaçta bitecek? LGS kaç saat sürecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak..
Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunması gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav giriş belgesi sıranın üzerinde öğrencileri bekliyor olacak.