6 Haziran'da MEB'in düzenlediği sınava katılan öğrenciler iki oturumda yapılan ve kendilerine sorulan toplamda 90 soruya belirlenen süre içerisinde yanıtladı. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı. MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanır oldu. Milyonlarca öğrenci istediği lisede eğitim görmenin hayalini kurarken bir yandan da sınavda verdiği cevapların kaçının doğru olduğunu merak ediyor. İşte LGS soru ve cevaplar…