6 Haziran'da MEB'in düzenlediği sınava katılan öğrenciler iki oturumda yapılan ve kendilerine sorulan toplamda 90 soruya belirlenen süre içerisinde yanıtladı. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı. MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanır oldu. Milyonlarca öğrenci istediği lisede eğitim görmenin hayalini kurarken bir yandan da sınavda verdiği cevapların kaçının doğru olduğunu merak ediyor. İşte LGS soru ve cevaplar…
LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU CEVAPLARI!
LGS soru cevapları Milli Eğiitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.
LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;
-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,