Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2021 18:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 18:28
    ABONE OL

    LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme!

    LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı. 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran Pazar günü yani bugün iki oturumda düzenlendi. İyi bir lise eğitimi almak için daha önce yaptığı bilgi hazırlığını sınavda gösteren ve sınavın hemen sonrasında milyonlarca öğrenci LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevaplarını bekliyordu ve heyecanlandıran açıklama geldi. MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Böylece LGS soru ve cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı!

    6 Haziran'da MEB'in düzenlediği sınava katılan öğrenciler iki oturumda yapılan ve kendilerine sorulan toplamda 90 soruya belirlenen süre içerisinde yanıtladı. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı. MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanır oldu. Milyonlarca öğrenci istediği lisede eğitim görmenin hayalini kurarken bir yandan da sınavda verdiği cevapların kaçının doğru olduğunu merak ediyor. İşte LGS soru ve cevaplar…

    LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU CEVAPLARI!

    LGS soru cevapları Milli Eğiitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.

    LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

    Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;

    -Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    -Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

        -Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

        -Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        -Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        -Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        -Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        -Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Thodex vurgununda flaş gelişme
        Haberler Güncel LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme!