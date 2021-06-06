"ABİ Ş.Ç DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI"

2 Mart'ta avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. Sabah'ta yer alan habere göre, İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi emniyetten bana ulaştılar ve avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun. Onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.