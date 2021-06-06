Akalın'ın sadece şüpheli bir polis memuruyla toplam 176 kez Facetime uygulaması üzerinden arama kaydına rastlandı. Bir diğer polisle ise 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.
İLK AKALIN İRTİBATA GEÇTİ
Detaylara göre Akalın, FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp'la irtibata geçti. "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.
"ABİ Ş.Ç DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI"
2 Mart'ta avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. Sabah'ta yer alan habere göre, İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi emniyetten bana ulaştılar ve avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun. Onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.