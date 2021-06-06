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    • 06.06.2021 16:17
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. MEB tarafında her sene düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran Pazar günü yapıldı ve milyonlarca öğrenci ter döktü. İstediği lisede eğitim görmek isteyen adaylar bütün bilgi birikimini döktü, peki LGS Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü soruları zor muydu kolay mıydı? Toplamda 90 soruya iki oturumda cevap veren öğrenciler özellikle LGS Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü sorularının cevaplarını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    LGS 2021 Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü soruları nasıldı?

    LGS 2021 Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü soruları nasıldı? LGS Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü soruları zor muydu kolay mıydı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Milyonlarca öğrencinin katılımıyla, koronavirüs tedbirleri alınarak yüzyüze gerçekleşen sınavda pek çok konudaki soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki 2021 yılı LGS Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü sorularının cevapları MEB tarafından yayımlandı mı?

    LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    LGS SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

    Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
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