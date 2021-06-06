LGS 2021 Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü soruları nasıldı? LGS Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü soruları zor muydu kolay mıydı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Milyonlarca öğrencinin katılımıyla, koronavirüs tedbirleri alınarak yüzyüze gerçekleşen sınavda pek çok konudaki soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki 2021 yılı LGS Türkçe İnkılap Tarihi ve Din Kültürü sorularının cevapları MEB tarafından yayımlandı mı?
LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.