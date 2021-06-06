Öğrenciler bugün yapılacak LGS'ye kendi okullarında sınava girecek. Sınava giriş belgeleri sınavdan önce okul yönetimleri tarafından sıraların üzerine bırakılmış olacak.
İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda ilk oturum sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru sorulacak. Sınav 80 dakika sürecek.
- Sınava giren adaylar sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
- Öğrencilerin acil işleri için nüfus müdürlükleri 07.00- 10.00 saatleri arasında ve kırtasiyeler açık olacak.
- Cep telefonu, akıllı saat gibi dijital araç gereçlerle sınava girilemeyecek. Kolye, küpe de takılmayacak.
- Öğrenciler en geç saat 09.00'da okul bahçesinde olacak. Sınav 09.30'da başlayacak. 15 dakika geç kalanlar sınava alınacak ama ek süre verilmeyecek.
- Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları sınav sonrası alınabilecek.
- Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak.