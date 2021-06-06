Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2021 07:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 07:29
    ABONE OL

    ! 'de kritik gün! sı nasıl yapılır, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    haberi... Bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci Liselere Geçiş Sınavına () girecek. Türkiye genelinde 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek sınav için tüm tedbirler alındı. Sınava girecek öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını ve puan hesaplamasının nasıl yapılacağını da merak ediyor. İşte detaylar...

    LGS'de kritik gün! Yüz binlerce öğrenci ter dökecek

    Öğrenciler bugün yapılacak LGS'ye kendi okullarında sınava girecek. Sınava giriş belgeleri sınavdan önce okul yönetimleri tarafından sıraların üzerine bırakılmış olacak.

    İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda ilk oturum sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru sorulacak. Sınav 80 dakika sürecek.

    • Sınava giren adaylar sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
    • Öğrencilerin acil işleri için nüfus müdürlükleri 07.00- 10.00 saatleri arasında ve kırtasiyeler açık olacak.
    • Cep telefonu, akıllı saat gibi dijital araç gereçlerle sınava girilemeyecek. Kolye, küpe de takılmayacak.
    • Öğrenciler en geç saat 09.00'da okul bahçesinde olacak. Sınav 09.30'da başlayacak. 15 dakika geç kalanlar sınava alınacak ama ek süre verilmeyecek.
    • Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları sınav sonrası alınabilecek.
    • Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak.



        PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA NE OLACAK?
        MEB, aynı okulu tercih eden öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda 7 kritere bakıyor. Bu kriterler şöyle:
        1) Ortaokul Başarı Puanı (OBP) (Bu puan 6-7-8 sınıf notları)
        2) 8'inci sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne,
        3) 7'nci sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne,



        4) 6'ncı sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne,
        5) Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
        6) Tercih önceliğine,
        7) Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak



        PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
        Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        NATO'dan Türk askerine büyük övgü!
        Haberler Güncel SON DAKİKA! LGS'de kritik gün! LGS puan hesaplaması nasıl yapılır, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?