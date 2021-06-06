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    • Güncel
    • 06.06.2021 13:04
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    • 06.06.2021 13:04
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    Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

    MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi