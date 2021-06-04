Piknik yerleri açık mı? 5-6 Haziran piknik yapmak yasak mı? Mangal yasaklandı mı?

PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle izin veriliyor. Park, bahçe, sahil ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. Bu konuyla ilgili yeni bir karar gelmedi ancak ilerleyen günlerde bu yasağın da kaldırılması bekleniyor.

Son alınan kararlara göre, piknik yapma yasağına ilişkin bir karar gözükmüyor. Açık havada uyulması gereken kurallar ve tedbirler dikkate alındığı takdirde açık alanlarda piknik yapılabilecek.