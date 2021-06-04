Piknik yerleri açık mı? 5-6 Haziran piknik yapmak yasak mı? Mangal yasaklandı mı?

Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Havaların güzelleşmesi ve yasakların hafifletilmesiyle birlikte mangal ve piknik yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar haftasonunu fırsat bilerek piknik yapmayı planlarken, 5-6 Haziran piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? İşte yanıtı!
PİKNİK YAPMAK YASAK MI?
Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle izin veriliyor. Park, bahçe, sahil ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. Bu konuyla ilgili yeni bir karar gelmedi ancak ilerleyen günlerde bu yasağın da kaldırılması bekleniyor.
Son alınan kararlara göre, piknik yapma yasağına ilişkin bir karar gözükmüyor. Açık havada uyulması gereken kurallar ve tedbirler dikkate alındığı takdirde açık alanlarda piknik yapılabilecek.
PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI?
1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Haftasonu yasakları ise Pazar günüyle sınırlı tutuldu. Uzun üredir kapalı olan piknik ve mesire alanları kademeli normalleşmenin ikinci etabında açılacak. Fakat Pazar günleri tam gün yasak olacağı için piknik yapılamayacak.