





BAŞINA GELECEKLERİ HAYAL EDEMEZSİN

Sabah'ın haberine göre, Savcı Mustafa Kızılateş, o dönem yaşadıklarını anlattı. Başsavcıvekili Taner Aksakal, Savcı Kızılateş'i "Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin" diyerek tehdit etmiş. Başkan Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını belirterek "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız" demişti.