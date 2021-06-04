E-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmetin 2 aşamalı olduğunu belirten Koç, önce adrese kayıtlı olan vatandaşın "Adres Beyanı İçin Muvafakat Verme" hizmeti üzerinden adres bildiriminde bulunacak kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası bilgilerini girerek e-imza, mobil imza ya da kısa mesaj doğrulamasıyla işlemi onaylaması gerektiğini bildirdi.

Koç, ikinci aşama olarak ise adres değişikliği bildirimi yapacak vatandaşların, "Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin/Muvafakatlı)" hizmeti üzerinden ekranında gözüken muvafakat ve adres bilgisini seçip yine e-imza, mobil imza ya da kısa mesaj doğrulamasıyla işlemi onaylayacağını kaydetti.

Yeni doğan çocukların doğum bildirimlerinin gerçekleştirilebileceği "Yeni Doğum Belgesi Başvuru Randevusu" hizmetinin de e-Devlet Kapısı'nda açıldığını dile getiren Koç, yurt dışında evlenme bildirimi, boşanma, evlat edinme, vasiyetname gibi 20 hizmetin "Diğer Nüfus Olayları" adı altında sunulduğunu ifade etti.

Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nın her geçen gün geliştiğini ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için şekillendiğini sözlerine ekledi.