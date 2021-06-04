E-Devlet ikamet değişikliği nasıl yapılır? 2021 internetten adres değişikliği nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. E-devlet ile nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan işleminizi kolayca gerçekleştirmeniz mümkün. Bir başkasının yanında oturanlar için de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan önemli açıklamalar geldi. E-Devlet ikamet değişikliği konusuna ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
E-DEVLET İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle e- devlet şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr üzerinden hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Değişikliği Bildirimi sayfasına arama butonu yardımı ile giriş yapmanız gerekmektedir.
• Ardından karşınıza açılacak olan sayfadaki kim için adres değişikliği bildiriminde bulunacağınıza dair seçeneklerden size uygun olanı işaretledikten sonra, yeni adrese taşınma tarihi bölümünü doldurun.
• Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte ilerle butonuyla geçeceğiniz sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.
• Yerleşim yeri ve diğer tam adres bilgilerinin seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Karşınıza gelecek olan adres seçim ekranından bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.
• Bu işlemi de tamamlamanın ardından bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden size uygun olan birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza seçenekleri yetkili operatörler tarafından sağlandığı için en kolay ve çabuk olan SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.
• Bildirim seçimi tercihi yapıldıktan sonra ilerle tuşuna basıp cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.
BAŞKASININ YANINDA KALANLAR DA BİLDİRECEK?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Muvafakatlı adres beyanıyla, çeşitli sebeplerden dolayı başka bir kişinin kayıtlı olduğu adreste oturanların buna ilişkin beyanını artık e-Devlet Kapısı'ndan yapabileceğini anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Anne babası köyde olduğu halde şehirde akrabası yanında eğitim gören birçok gencimiz, üniversite öğrenimi sebebiyle birlikte ev kiralayan öğrencilerimiz, çeşitli sebeplerle bir yakını yanında kalan yetişkin vatandaşlarımız artık adres beyanlarını, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Önceden bu işlem için vatandaşlarımız, ayrı ayrı ya da münferit olarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunuyorlardı. Artık tüm bu adamlar dijitalleşti ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir hale geldi."