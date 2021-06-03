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    • 03.06.2021 07:39
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    Camii'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

    ’ta Karakum mevkisinde yapımına 1.5 yıl önce başlanan Camii’nin açılışı yarın Başkan ’ın katılımıyla yapılacak. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

    Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

    Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.



    2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek.




    KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
    Caminin çevre düzenlemesi de tamamlanırken, Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.



        Öte yandan caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.



        Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 1.5 yıl önce yapımına başlanan ve ismi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyulan cami 'Kentin simgesi olacak, çok güzel bir yapıt. Kentimize hayırlı olsun" dedi.



        1.5 yıl içinde tamamlanan ve kente ayrı bir hava veren Uzun Mehmet Camii 4 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.



            Sabah'ta yer alan habere göre, açılışa 2 gün kala kentte yoğun bir çalışma sergileniyor. Tüm Zonguldak halkı Uzun Mehmet Camiinin açılışını bekliyor.

            Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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