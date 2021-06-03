Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.
2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek.
KENTİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
Caminin çevre düzenlemesi de tamamlanırken, Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.