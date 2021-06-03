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    • 03.06.2021 21:53
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    • 03.06.2021 22:55
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'den Cuma günü müjdesi hakkında ipucu

    Başkan , petrol ve doğal gaz arama aramalarıyla ilgili Cuma günü bir müjde paylaşacağını açıklamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Erdoğan'ın işaret ettiği güne dikkat çeken bir video paylaştı.

    Bakan Dönmez'den Cuma günü müjdesi hakkında ipucu

    Salı günü Cumhurbaşkanı Özel yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    BAKAN DÖNMEZ AKŞAM SAAT 6'YI İŞARET ETTİ

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından yarın akşam saat 18.00'ı işaret ederek bir video paylaştı.

    Bakan Dönmez 04.06.2021, 18.00 ve kum saati görseli yazarak paylaştığı videoda "Bir adım daha..." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın bahsettiği müjdeye atıf yaptı.

    ALTUN: NEFESLER TUTULDU

    İletişim Bakanı Fahrettin Altun da kendi sosyal medya hesabından, Bakan Dönmez'in paylaşımını alıntılıyarak, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." dedi.

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    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Cuma günü müjdesi hakkında ipucu