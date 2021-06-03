Salı günü Cumhurbaşkanı Özel yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN DÖNMEZ AKŞAM SAAT 6'YI İŞARET ETTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından yarın akşam saat 18.00'ı işaret ederek bir video paylaştı.
Bakan Dönmez 04.06.2021, 18.00 ve kum saati görseli yazarak paylaştığı videoda "Bir adım daha..." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın bahsettiği müjdeye atıf yaptı.
ALTUN: NEFESLER TUTULDU