Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından yarın akşam saat 18.00'ı işaret ederek bir video paylaştı.

Bakan Dönmez 04.06.2021, 18.00 ve kum saati görseli yazarak paylaştığı videoda "Bir adım daha..." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın bahsettiği müjdeye atıf yaptı.

ALTUN: NEFESLER TUTULDU