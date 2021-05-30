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    • 30.05.2021 14:10
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    Türkiye'ye Dubai merkezli zaman ayarlı alçak operasyon! 'cü sinyali verdi, suç örgütü lideri ortaya çıktı

    Son haftalarda Türkiye'ye karşı Dubai merkezli bir operasyon başlatıldı. Operasyonun sahnelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ve "erken seçim" talepleriyle piyasaya çıktı. Türkiye'yi suç örgütü lideri 'in iftiralarıyla hedef alan operasyonu, firarisi 'nun 6 ay önce ağzından kaçırdığı öğrenildi.

    Türkiye'ye Dubai merkezli zaman ayarlı alçak operasyon

    Türkiye'ye karşı Dubai merkezli operasyon başlatıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim talebi ve adaylık mesajlarıyla sahneye çıktı. Aynı Kılıçdaroğlu, "İlişkileri düzelteceğiz" mesajıyla ABD'ye selam çaktı. Türkiye'yi hedef alan iftiralarla altyapısı hazırlanan bu kirli planı, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 6 ay önce ağzından kaçırdığı ortaya çıktı.

    BIDEN SİNYALİ VERDİ
    ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğini açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Biden'a İngilizce tebriğiyle, Ekrem İmamoğlu ise tartışmaya sebep olan İngilizce video ile mesajı aldıklarını deklare etti.

    WASHINGTON ADAYI BELLİ OLDU
    2 Mayıs'ta Erdoğan'ı yıpratmak, muhalefete alan açmak için suç örgütü liderinin reklam yüzü olduğu Dubai merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Suç örgütü liderinin yayınladığı videoların ardından Kılıçdaroğlu, önce cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi, sonra da erken seçim istedi.

    ABD'YE SELAM ÇAKTI
    Joe Biden'ı 'İngilizce' tebrik eden dünyadaki ilk muhalefet partisi lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD ile ilişkileri düzelteceğiz" diyerek Washington'a 'hazırız' mesajı verdi. CHP'li Ünal Çeviköz, "Biden'dan beklentimiz demokrasi vurgusu" açıklamasıyla kumpasa yeşil ışık yakmıştı.

    FETÖ İŞİN İÇİNDE
    FETÖ firarisi Emre Uslu, bu kumpası 8 Aralık'ta bir videoda ağzından kaçırdı. ABD'nin bir Körfez ülkesinin desteğiyle Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak istediğini söyleyen Uslu, "6 ay içerisinde Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirmek için deneme olabilir" dedi. 2 Mayıs'ta Peker Dubai'den sahne aldı.

    AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    "GAYE DEVLETİ ELE GEÇİRMEK"
    AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç: Sanki gizli eller içerisinde her şeyi bir yerlerde konuşulduğu belli olan dünyanın her tarafından aynı anda gelmeye başladı. Türkiye aslında bunlara alışık. Gaye devlete sahip çıkma olmuş olsa bu kadar birbirine benzemeyen kesimlerin bir araya gelmesi mümkün olmaz. Gaye burada açıkça söylemek lazım devleti ele geçirmek. Herkesin farklı amaçlarını bir araya getirme gayretidir!

        "DIŞ GÜÇLERİ RAHATSIZ ETTİ"
        MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Geçmişe doğru baktığımızda öncelikle kaset operasyonlarını görüyorsunuz. En büyük mağdurlarından bir tanesi de MHP'dir. Bugün yine aynı oyunu görüyoruz. ABD ve İsrail'in çok açık bir şekilde bizim güneyimizde bir 'Kürdistan' devleti oluşturmaya çalıştığı MHP ve AK Parti'nin olmadığı bir yönetim tarzını belirlediği açıktır. Terörle mücadeledeki elde ettiğimiz başarı dış güçleri rahatsız etmektedir! Çünkü onların isteği güçlü bir PKK'nın Güneydoğu'da Türk devletini esir alması. Bizden toprak kopartılması.

        ERKEN SEÇİM İSTEĞİNİN ASIL SAHİBİ ABD
        Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Türkiye'de erken seçim çağrıları Biden'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasından sonra hızlandı. Ondan sonra sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi Emre Uslu'nun '6 ay içerisinde' diye tabir ettiği o tarihler aynı zamanda Biden'ın kazanmasının kesinleştiği tarihlerdir. Orada yürüdü bu işler. Erken seçim isteğinin asıl sahibinin ABD olduğunu görmek lazım.

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