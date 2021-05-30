"GAYE DEVLETİ ELE GEÇİRMEK"

AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç: Sanki gizli eller içerisinde her şeyi bir yerlerde konuşulduğu belli olan dünyanın her tarafından aynı anda gelmeye başladı. Türkiye aslında bunlara alışık. Gaye devlete sahip çıkma olmuş olsa bu kadar birbirine benzemeyen kesimlerin bir araya gelmesi mümkün olmaz. Gaye burada açıkça söylemek lazım devleti ele geçirmek. Herkesin farklı amaçlarını bir araya getirme gayretidir!