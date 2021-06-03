AŞAĞILAYICI NİTELİKTE

Savcılığın hazırladığı iddianamede ise haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edildi. İddianamede, "İslam dinine inananlar için kutsal sayılan ve dini değere sahip olan Ayasofya Camii açılışının 2020 yılı içerisinde yaşanan felaketlerden birisi olarak gösterildiği, haber içeriğinde yer alan söylemlerin dini değeri bulunan Ayasofya Camisi'nin açılışını tahkir edici nitelikte olduğu" vurgulandı.