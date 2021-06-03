İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yahya Fatih Özcan tarafından hazırlanan iddianameye göre, Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan haberle ilgili Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bazı vatandaşlar tarafından şikayetler yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Basın Kanununa göre, gazetenin sorumlu müdürü Süleyman Hilmi Ak ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili Metin Sarıkınacı hakkında soruşturma yürütüldü.
EDİTORYAL HATA OLDUĞUNU SAVUNDULAR
Gazete avukatının savcılığa verdiği yazılı savunmada soruşturma konusu olan haberin basın özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı, yayımlanan haberde Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının bir felaket olarak değerlendirme kastı bulunmadığı, editöryal hata nedeniyle haberin başlık ve içeriğinin uyumsuz olduğu savunuldu.