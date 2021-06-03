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    • 03.06.2021 09:59
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    'ya önemli görev! Yangınla mücadelede görev alacak

    'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur, TUSAŞ'ın tesislerinden ’na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan Aksungur, tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

    Aksungur İHA yangınla mücadelede görev alacak

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii () tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, nün hizmetine girdi.

    TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur, TUSAŞ'ın tesislerinden 'na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan Aksungur, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen , silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kırdı.

    platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

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