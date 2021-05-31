Organize saldırıların hedefinde Erdoğan'sız bir Türkiye var! "Bu yolda her şeyi deneyecekler"

Türkiye'ye karşı Dubai merkezli bir operasyon başlatıldı. Operasyonun sahnelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ve "erken seçim" talepleriyle piyasaya çıktı. Türkiye'yi suç örgütü lideri Sedat Peker'in iftiralarıyla hedef alan operasyonu, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 6 ay önce ağzından kaçırdığı öğrenildi. Konuyu değerlendiren uzman isimler, operasyonun hedefinin "Erdoğan'sız bir Türkiye" olduğu belirtti.

Bakıldığı zaman bu olay bir süredir zaten ısıtılıyordu. Bir süredir belirli aralıklarla darbe imaları, darbe çağrıları -İlker Başbuğ ve amiraller bildirisinden söz ediyorum- ardından da ekonomiye yapılan vuruşlar... Burada özellikle geçen hafta bir dedikodu yayılarak borsanın 3 puan, 3.5 puana yakın düşmesi sağlandı.

Telegram, Instagram ve Twitter mesajları üzerinden yayınlanan bazı dedikodularla bu gerçekleştirildi. Dolayısıyla biz aslında bu son dönemdeki saldırıların tamamını ekonomi üzerindeki dokunuşlar olarak görüyoruz. Burada Türkiye'nin ekonomik olarak çökertilmesi, zor durumda bırakılması. Temel parametrelere baktığımız zaman her şeyin normal olmasına karşın piyasa hareketlerinin çok farklı bir şekilde zuhur ettiğini görüyoruz.Burada bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun mutfağa girip börek açmaya başlaması, Ali Babacan'ın bazı açıklamaları ve akabinde AA muhabirinin kendisini patlatması, yine Viranşehir savcısının ortalığa çıkması... Çok net bir şekilde FETÖ'den bazı direktifler geliyor. Birileri çıkıyor daha önceleri normal insanların içinde yaşayan, FETÖ ile ilişkisi olmadığını sandığımız insanlar bir anda ortalığa çıkarak kendisini işte böyle patlatıyor. Bir şeyler yaparak gündeme gelip gündemi değiştirmeye çalışıyor.