Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde! Şok itiraf bu kez Gelecek Partisi'nden geldi!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis'ten geçmemesi için çalışma yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin "1 Mart tezkeresinin altında kimin imzası olduğunu biliyor musunuz? Abdullah Gül. Onun imzasıyla geldi bu tezkere. ABD ile görüşüyorsunuz ve "Biz yaptık ama usulen" diyorsunuz" şeklindeki ifşaatının ardından Gelecek Partisi'nden konuyla ilgili bir itiraf daha geldi ve olay bu son dakika gelişmesiyle bir üst perdeye taşındı.
"İMZALAYIP GÖNDERDİ, BİZE DE GEÇMESİNİ İSTEMEDİĞİNİ HİSSETTİRDİ!"
Gelecek Partisi Genel Başkan Yarcımdısı Ayhan Sefer Üstün iddiaları doğruladı. Üstün ifadesinde "Dönemin Başbakanı dosyayı usulen sevk etmiş ve tezkereye karşı olduğunu hissettirmiştir" dedi.
Konuyla ilgili AK Partili milletvekillerinden çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte öne çıkanlar:
"PARTİSİNİN ALEYHİNDE ÇALIŞAN PARTİLİLER!"
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Siz bir partinin mensubusunuz. Bir parti adına görev yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizin o parti politikaları esasında hareket etmeniz gerekiyor. Bu ikircikli ve samimiyetsiz bir tavırdır. Bugün bakıldığında bu isimlerin AK Parti'yi zayıflatmak ve sayın Cumhurbaşkanına zarar vermek için muhalefetle birlik olduğunu görüyoruz.