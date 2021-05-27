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    • 27.05.2021 16:32
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    'a esnaf ziyareti sırasında soğuk duş: Davasını satana bin tane oyum olsa bir tanesini vermem

    Genel Başkanı , 2018 yılında üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Babacan, 'de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “Davanı sattın” tepkisiyle karşılaştı. Bir vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. " dedi. Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde de İP Genel Başkanı Meral Akşener Rize'de, İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul'da vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

    Babacan'a soğuk duş: Davanı satmayacaksın

    Genel Başkanı 'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü.


    Babacan, 2018 yılında üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti.



    ESNAF ZİYARETİNDE TEPKİ
    Demokrasi ve Atılım Partisi () Genel Başkanı Ali Babacan, Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Davanı sattın" tepkisiyle karşılaştı.



    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'na da yürüyerek gitti. Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

    Babacan'ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek" dedi. Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
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