2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜĞÜNDE KIRILMIYOR

Gözlüğü farklı projelerde de kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Yelman, "Örneğin uzak mesafelerdeki projelerde, merkezdeki yetkili ile iletişim kurmak ya da kamera aracılığıyla görev atamak içinde kullanılabilir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, dış etkilere son derece dayanıklı bir ekipman. Yağıştan etkinlenmiyor, 2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor. Yüksek sıcaklıkta ya da tozlu ortamlarda kullanılabiliyor. Pil ömrü oldukça uzun. Pili bitse bile cihaz kapatılmadan yedek pili değiştirilebiliyor. Ürün istediğinde sesli komutlarla da çalışabiliyor" dedi.

Pandeminin etkilerine yönelik Yelman, "Havalimanı, AVM gibi insan girişlerinin yoğun olduğu yerlerde birtakım yeni uygulamalar hayata geçirdik. Sıra ve HES kodu kontrol uygulamaları gibi güvenli geçişe imkan sağlayan senaryoları hayat geçirdik. Bu dönemde ziyaretçilerimizin kendilerini emniyette ve güvende hissetmeleri için çalıştık. Eskiye oranla AVM'ye gelen ziyaretçi sayılarında düşüş oldu. Ama 1 Haziran'dan itibaren yüzde 70'lerde bu sayıların artığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.