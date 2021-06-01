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    • 01.06.2021 13:49
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    Nargile yasağı kalktı mı? Kafelerde nargile serbest mi? , ?

    ? Nargile kafeler ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere nargile kafelerin çalışması salgın sürecinde durdurulmuştu. Kafelerde nargile yasak mı serbest mi sorusu tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte netlik kazandı. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bu tip mekanlara gitmek isteyen vatandaşlar konuya dair araştırmalara başladı. Peki, ? ? , ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Nargile yasağı kalktı mı? Kafelerde nargile serbest mi?

    Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de birçok ilde ve ilçede faaliyet gösteren popüler mekanlardan birisi olan nargile kafelerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Pandemi dolayısıyla nargile kafelerin çalışmasına izin verilmemişti. Haziran ayı kademeli normalleşmeyle birlikte birçok mekan açılırken nargile kafeler çalışıyor mu sorusuna da yanıt aranıyor.

    NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir." açıklaması yaparken nargile kafelere yönelik bir açıklama yapılmadı.

    KAFELERDE NARGİLE SERBEST Mİ VE SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

    Yayımlanan genelgeye göre;

    3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

        Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,

        Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

        Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        Sinema salonları,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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        Haberler Güncel Nargile yasağı kalktı mı? Kafelerde nargile serbest mi? Nargile kafeler açık mı, ne zaman açılacak?