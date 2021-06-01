Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de birçok ilde ve ilçede faaliyet gösteren popüler mekanlardan birisi olan nargile kafelerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Pandemi dolayısıyla nargile kafelerin çalışmasına izin verilmemişti. Haziran ayı kademeli normalleşmeyle birlikte birçok mekan açılırken nargile kafeler çalışıyor mu sorusuna da yanıt aranıyor.
NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir." açıklaması yaparken nargile kafelere yönelik bir açıklama yapılmadı.
KAFELERDE NARGİLE SERBEST Mİ VE SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Yayımlanan genelgeye göre;
3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,