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    • 01.06.2021 10:32
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    Sinemalar bugün açıldı mı? ? Restoran ve lokantalarda oturmak serbest mi?

    Kafeler, restoranlar, sinema salonları yani mekanların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta başında gerçekleştirilen Toplantısı ve genelgesi sonrası kademeli normalleşme süreci netletmiş oldu. En merak edilen konulardan biri şüphesiz kafe, restoranlar, sinema salonları gibi mekanların açılıp açılmayacağı oldu. Peki, ? ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sinemalar, kafeler açıldı mı? Kafede yemek yeniyor mu?

    Hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası kademeli normalleşme süreci netletmiş oldu. En merak edilen konulardan biri şüphesiz kafe, restoranlar, sinema salonları gibi mekanların açılıp açılmayacağı oldu. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı? Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? İşte detaylar!

    SİNEMA SALONLARI AÇILDI MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylarda; Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.'' sözlerine yer verilmişti.

    SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

    KAFELER AÇILDI MI?

    Kafeler ve restoranlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;

    Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN GENELGE DAHİLİNDE AÇIKLAMA

        Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

        Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,

        Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. Aynı zamanda kafelerde oyun oynatılması yasak olacak.

        1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

        Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.
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        Haberler Güncel Sinemalar bugün açıldı mı? Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoran ve lokantalarda oturmak serbest mi?