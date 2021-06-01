Hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası kademeli normalleşme süreci netletmiş oldu. En merak edilen konulardan biri şüphesiz kafe, restoranlar, sinema salonları gibi mekanların açılıp açılmayacağı oldu. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı? Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? İşte detaylar!
SİNEMA SALONLARI AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylarda; Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.'' sözlerine yer verilmişti.
SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
KAFELER AÇILDI MI?
Kafeler ve restoranlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;
Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.