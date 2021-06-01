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    • 01.06.2021 13:59
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    SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' açıklaması: Ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık

    Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık." açıklamasında bulundu.

    AA
    Bakan Kurum açıkladı! Ekonomiye dev katkı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık." açıklamasında bulundu.


    Kurum'un açıklamalarından satır başları;

    SIFIR ATIK PROJESİ
    2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira olan tasarruf hedefimizi 30 milyar liraya çıkarıyoruz.

    'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz.

    İklim değişikliğinin su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun en son üzücü örneğini Marmara Denizimizde görüyoruz. İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki durağanlık ve kirlilik, müsilajın, yani deniz salyasının artmasına temel neden olmuştur.

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