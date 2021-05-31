Mayıs ayının son gününde milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda çıkacak kararları bekliyordu. Vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'de hangi kararların alındığı merak ediliyor. Kafe, restoran, halı saha ve düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ise merak konusu. Peki, 1 Haziran kahvehaneler açıldı mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak, saat kaça kadar açık olacak?
KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
İşte alınan diğer kararlar;
İŞTE ALINAN KARARLAR
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.