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    • 01.06.2021 09:34
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    Mafya ve suç örgütlerinden medet uman 'na sert tepki: Bir kendisi allameydi ya hadi cevap versin

    Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, organize suç örgütü lideri firari Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili açıklamalarını iştiyakla bekleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı 'nu sert bir dille eleştirdi. Tuna, yazısında, " Bakalım son videodaki Suriye'ye silah gönderilmesi "iddiasına" ne diyecek? Öyle ya MİT TIR'ları hadisesi kendi Dışişleri Bakanlığı dönemindeydi." ifadelerine yer verdi.

    Bir kendisi allameydi ya hadi cevap versin

    Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, organize suç örgütü lideri firari Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili açıklamalarını iştiyakla bekleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

    İşte Tuna'nın bugünkü yazısı;

    E n'oldu peki?.. Kaç yıldır penguen deyip durdu, en sonunda ağzındaki baklayı çıkarmadı mı? Geçen hafta "Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular..." demedi mi?


    Meğer "penguen" dediği kendini Başbakanlık makamına getiren Başkan Erdoğan'mış!
    Yazık, vallahi yazık!..


        Önceki videolarındaki Sedat Peker adlı şahsın malum "iddialarına" itibar ederek cevap verilmesini müthiş bir iştiyakla istiyordu. Bakalım son videodaki Suriye'ye silah gönderilmesi "iddiasına" ne diyecek?


        HERKES CAHİL BİR KENDİSİ ALLAMEYDİ YA HADİ CEVAP VERSİN
        Öyle ya MİT TIR'ları hadisesi kendi Dışişleri Bakanlığı dönemindeydi. Başbakanlık döneminde de aynı konu gündemden hiç düşmedi.
        Hem "Stratejik derinlik" de hazretten soruluyordu ya. Herkes cahil, bir kendisi allameydi ya, hadi cevap versin.


        Rüyasında Hegel'le tartışmaya benziyor mu bakalım.

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        Haberler Güncel Mafya ve suç örgütlerinden medet uman Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Bir kendisi allameydi ya hadi cevap versin