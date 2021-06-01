

HERKES CAHİL BİR KENDİSİ ALLAMEYDİ YA HADİ CEVAP VERSİN

Öyle ya MİT TIR'ları hadisesi kendi Dışişleri Bakanlığı dönemindeydi. Başbakanlık döneminde de aynı konu gündemden hiç düşmedi.

Hem "Stratejik derinlik" de hazretten soruluyordu ya. Herkes cahil, bir kendisi allameydi ya, hadi cevap versin.



Rüyasında Hegel'le tartışmaya benziyor mu bakalım.