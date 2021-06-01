Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, organize suç örgütü lideri firari Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili açıklamalarını iştiyakla bekleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.
İşte Tuna'nın bugünkü yazısı;
E n'oldu peki?.. Kaç yıldır penguen deyip durdu, en sonunda ağzındaki baklayı çıkarmadı mı? Geçen hafta "Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular..." demedi mi?
Meğer "penguen" dediği kendini Başbakanlık makamına getiren Başkan Erdoğan'mış!
Yazık, vallahi yazık!..