Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar normalleşme ile ilgili alınan kararları araştırıyor. Seyahat kısıtlamasına ilişkin alınan karar merak konusu oluyor. Peki, seyahat kısıtlaması kalktı mı? Özel araçla seyahat kısıtlaması var mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

İşte şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları ve tüm bilgiler;