Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2021 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 13:50
    ABONE OL

    CHP'li İBB'den 'da suya yüzde 50 zam talebi! ne vadettiyse tersini yapıyor

    haberi... CHP'li yönetimindeki İBB, 'da su faturalarına zam yapılmasını talep etti. 'nin Genel Kurulu'nda suya yüzde 25 zam isteyen CHP yönetimi, ayrıca 2019'da AK Parti grubu tarafından hayata geçirilen "ücretsiz insani su kullanım hakkı"nın da kaldırılmasını talep ederek faturalara artı yüzde 25 daha yük binmesini istedi.

    CHP'li İBB'den İstanbul'da suya yüzde 50 zam talebi!

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklif edildi. İSKİ'nin bugün gerçekleştirilecek Genel Kurulu öncesi "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifine göre su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan oranlarda zam talep edildi.

    Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya, Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya, Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya, Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya, İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya, Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya, Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,50 liraya çıkarılması talep edildi.

    ÜCRETSİZ SU KULLANIM HAKKI DA KALDIRILMAK İSTENİYOR
    Zam yüzde 25 ile de sınırlı kalmayacak. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ayrıca abone başına yaklaşık 1 tone denk gelen ücretsiz su kullanım hakkını da kaldırmak istiyor.

        2019'da AK Parti grubunun teklifi ile uygulamaya konulan yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi durumunda zam yüzde 50'ye çıkacak.

        NE SÖYLEDİYSE TERSİNİ YAPTI
        Seçim döneminde birçok vaatte bulunan İmamoğlu, göreve geldikten sonra verdiği vaatler ile tam tersi uygulamalarda bulundu. İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam yapan İmamoğlu, seçim öncesi geliri olmayan aileler için bedava ekmek, süt ve su uygulaması yapacağını da iddia etmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT elebaşının akrabasını yurt dışından paketledi
        Haberler Güncel CHP'li İBB'den İstanbul'da suya yüzde 50 zam talebi! Ekrem İmamoğlu ne vadettiyse tersini yapıyor