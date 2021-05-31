NE SÖYLEDİYSE TERSİNİ YAPTI

Seçim döneminde birçok vaatte bulunan İmamoğlu, göreve geldikten sonra verdiği vaatler ile tam tersi uygulamalarda bulundu. İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam yapan İmamoğlu, seçim öncesi geliri olmayan aileler için bedava ekmek, süt ve su uygulaması yapacağını da iddia etmişti.