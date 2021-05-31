SON DAKİKA: Cevap vermeyince çilingirle girdiler: Bucak'ta görevli polis memuru evde ölü bulundu





ÇİLİNGİRLE GİRDİLER

Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak'taki evine giden arkadaşları, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Kapı çilingire açtırılarak eve giren arkadaşları Sercan Ç.'yi kanlar içerisinde yatarken buldu. Başından tabancayla vurulmuş olan Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.