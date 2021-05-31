#Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştük.



Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu.



Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor. pic.twitter.com/oTtGy6L4oc — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2021

BAŞKAN ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geleceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Liderlerimizin NATO Zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Nikos'un söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız var. Bunların iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik" dedi.