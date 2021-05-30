CHP'li İBB yönetimi İstanbul'da suya yüzde 50 zam yapmak istiyor!

25 İNSANİ SU KULLANIM HAKKININ DA İPTAL EDİLMESİ İSTENİYOR

İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var. 2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.