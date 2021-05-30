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    • 30.05.2021 18:33
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    CHP'li İBB yönetimi İstanbul'da suya yüzde 50 zam yapmak istiyor!

    CHP'li yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı zamlara bir yenisini daha eklemek için hazırlık içine girdi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili , CHP’li İBB yönetiminin yarın ’ne yüzde 50’ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı.

    İBB'den suya yüzde 50 zam!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine hizmet yerine zam hazırlığı içine girdi.

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı.

    İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

    31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İSKİ Genel Kurulu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi.

    25 İNSANİ SU KULLANIM HAKKININ DA İPTAL EDİLMESİ İSTENİYOR
    İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var. 2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.

        Böylece, İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

        GÖKSU: İSTANBULLULAR ADINA VERECEĞİMİZ KARAR KONUSUNDA SİZ NE DİYORSUNUZ?"
        Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne %50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" diye sordu.

        İmamoğlu seçim vaadi olarak geliri olmayan aileler için ekmek, süt ve suyu ücretsiz yapacağını iddia etmişti.

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