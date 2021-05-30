CHP'li İBB yönetimi İstanbul'da suya yüzde 50 zam yapmak istiyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine hizmet yerine zam hazırlığı içine girdi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı.
İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İSKİ Genel Kurulu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi.
25 İNSANİ SU KULLANIM HAKKININ DA İPTAL EDİLMESİ İSTENİYOR
İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var. 2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.