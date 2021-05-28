



..Ve de o "Parkçı Ekrem" hafta başında Eyüpsultan Parkı'na balta ile gidip ağaçları kesmeye ve yerine 'Rezidans' temelleri atmaya kalkınca, başta o parkı en çok kullanan Eyüp kadınları olmak üzere öyle bir tepki ile karşılandı ki, apar topar kaçtı..