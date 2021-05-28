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    • 28.05.2021 09:17
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    'tan çarpıcı köşe yazısı: İmamoğlu nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü?

    yazarı , bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Uluç, İBB Başkanı 'nun inanılmaz bir değişim gösterdiğine dikkat çekti. Belediye Başkanı iken kendisini davet edip yeşil alanlarla ilgili projelerini ballandıra ballandıra anlattığına dikkat çeken Uluç; İmamoğlu'nun bugün ise bir hayvan ve ağaç katiline dönüştüğünü belirtti.



    Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un köşe yazısından ilgili kısım şöyle:

    QUO VADİS İMAMOĞLU!..
    Bu dünyada her şey aklıma gelirdi de, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaptırdığı bitmez tükenmez halk bahçesini bana gururla gezdiren, içinde Japon Bahçesi dahil tür tür bölümleri neşe ile gösteren Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a Başkan olunca böylesi bir değişim geçirip hayvan ve ağaç katili olacağını 40 kişi ile 40 yıl düşünsem bulamazdım..



    Kafasında herhalde Türkiye'nin tümünün başkanlığı fikri de yerleşince, sevgili dostum adeta kardeşim İmamoğlu gitti, bu tanımadığım adam geldi.
    Üç trole yaranmak için Adalar'ın simgesi, ikonu, efsanesi faytonlara "Yasak" dedi önce..


    Ve atları başından savdı..
    Geçen hafta öğrendik, çoğu ölmüş..



        ..Ve de o "Parkçı Ekrem" hafta başında Eyüpsultan Parkı'na balta ile gidip ağaçları kesmeye ve yerine 'Rezidans' temelleri atmaya kalkınca, başta o parkı en çok kullanan Eyüp kadınları olmak üzere öyle bir tepki ile karşılandı ki, apar topar kaçtı..


        Park yıkıp beton diken Ekrem İmamoğlu..
        Tanrım!. Dostlarımdan vazgeçtim. Düşmanımı siyasetçi yapma..

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        Nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü
        Haberler Güncel Hıncal Uluç'tan çarpıcı köşe yazısı: İmamoğlu nasıl bir hayvan ve ağaç katiline dönüştü?