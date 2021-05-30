Dünya 19 yaşındaki gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı konuşuyor… Kariyerinde 100'ün üzerinde madalya bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi!
Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Onbaşı burada da altın madalya kazandı! 163 ülkede manşetlere çıkan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün çok özel bir stilinin olduğuna dikkat çekildi.
Kariyerinin ilk günlerinde antrenörünün, "Bu sporun Everest'i dünya şampiyonasında altın madalya kazanmaktır. Sen bunu başaracaksın. Bunu ben değil, yeteneğin söylüyor" demişti. Bale antrenörünün tavsiyesi üzerine cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk yarışmasına 8 yaşında katıldı.