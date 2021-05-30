Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Onbaşı, 'te dünya şampiyonu oldu

    Onbaşı, ’te dünya şampiyonu oldu. 8 yaşında bu hayali kuran ve antrenörünün, “Bu sporun Everest’i olan dünya şampiyonluğunu kazanacaksın” dediği Ayşe, 163 ülkede manşetlere çıktı.

    Dünya 19 yaşındaki gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı konuşuyor… Kariyerinde 100'ün üzerinde madalya bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi!

    Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Onbaşı burada da altın madalya kazandı! 163 ülkede manşetlere çıkan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm'ün çok özel bir stilinin olduğuna dikkat çekildi.

    Kariyerinin ilk günlerinde antrenörünün, "Bu sporun Everest'i dünya şampiyonasında altın madalya kazanmaktır. Sen bunu başaracaksın. Bunu ben değil, yeteneğin söylüyor" demişti. Bale antrenörünün tavsiyesi üzerine cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk yarışmasına 8 yaşında katıldı.

        Antrenman yapmak için Akhisar'dan Manisa'ya yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan Onbaşı, küçük yaşta madalyalara ambargo koydu! 14 yaşına kadar katıldığı ulusal ya da uluslararası organizasyonlarda 26 madalya kazanan Onbaşı, ilerleyen yaşlarında da Türkiye'ye tarihi başarılar getirmeye devam etti.

        KIZINIZ ALTINLA GELİYOR
        Dünya         şampiyonu olan Onbaşı'ya tebrik yağdı. Başkan Tayyip Erdoğan, Onbaşı'yı ilk tebrik eden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriği karşısında duygulu anlar yaşayan Ayşe, "Sayın Cumhurbaşkanım; destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" dedi.

        EN İYİ SPORCU
        Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi. Ayşe Begüm Onbaşı, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
        Haberler Güncel Manisalı Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Jimnastik'te dünya şampiyonu oldu