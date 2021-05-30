KIZINIZ ALTINLA GELİYOR

Dünya şampiyonu olan Onbaşı'ya tebrik yağdı. Başkan Tayyip Erdoğan, Onbaşı'yı ilk tebrik eden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriği karşısında duygulu anlar yaşayan Ayşe, "Sayın Cumhurbaşkanım; destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" dedi.