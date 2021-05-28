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    • 28.05.2021 18:24
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    Milli sporcu 'nda altın madalya kazandı!

    Son dakika haberi... Milli sporcu , 'ın başkenti 'de düzenlenen 'nda altın madalya kazandı.

    Milli sporcudan altın madalya!

    Milli sporcu , 'ın başkenti 'de düzenlenen 'nda altın madalya kazandı.

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

    Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

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    Haberler Spor Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!