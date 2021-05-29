Irkçı saldırının yaşandığı o kara günün ne kadar büyük acılara neden olduğunun ve facianın hesabının sorulmaması sebebiyle Avrupa'da İslam karşıtlığının ne kadar vahim boyutlara ulaştığının hep birlikte görüldüğünün altını çizen Kıran, "Solingen faciası neydi, o kara gün neden cereyan etti bunun sebeplerini her şeyden önce Alman makamları iyi analiz etmeli ve bu konuda vicdanları rahatlatacak kararları, adımları kararları alarak gerekli adımları atmalı." ifadelerini kullandı.