Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, TRT Deutsch'ta Solingen faciasının 28. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
O kara günün hala hafızalarda olduğunu belirten Kıran, "Yüreğimiz acıyor, yüreğimiz parçalanıyor. Bugün, bu faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve hasretle yad ediyoruz." diye konuştu.
Türk milletvekili, başkonsolos ve yetkililerin Almanya'da düzenlenen anma törenine katılarak aile ile olan dayanışmayı bir kez daha gösterdiğini ifade eden Kıran, "Bu faciaları anmak tabii ki acıları paylaşmak adına önemli. Ama anmakla birlikte anlamak ve gerekli tedbirleri almak çok daha önemli." dedi.