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    • 30.05.2021 01:08
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    Son dakika: Acı haber 'dan geldi! 1 askerimiz şehit oldu

    , -Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

    Ağrı'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

    'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

    Konuya ilişkin 'ndan bir açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Acı haber Ağrı'dan geldi! 1 askerimiz şehit oldu