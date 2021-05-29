Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 30.05.2021 00:27
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- 30.05.2021 01:08
Son dakika: Acı haber Ağrı'dan geldi! 1 askerimiz şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.