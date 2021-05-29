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    • 29.05.2021 18:17
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    , Başkan Erdoğan'a "Kızınız altın madalya ile geliyor" dediği için lince maruz kaldı

    Şampiyonu olan milli sporcumuz Ayşe Begüm, Başkan Erdoğan'a söylediği "Sayın Cumhurbaşkanım, destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" cümlesinin ardından sosyal medyada muhalif kullanıcıların gadrine uğradı. Haberin detayları...

    Dünya şampiyonu seküler lince maruz kaldı

    Bugüne kadar kariyerinde birçok önemli başarı olan milli sporcu , Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

    Başkan da, Ayşe Begüm Onbaşı'nın dünya şampiyonluğunu arayarak tebrik etti.

    Başkan Erdoğan'dan bir tebrik de üzerinden gelirken paylaşımda "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara..." ifadelerine yer verildi.

    ONBAŞI'DAN ERDOĞAN'A: KIZINIZ MADALYA İLE GELİYOR

    Ayşe Begüm Onbaşı da bu paylaşımı alıntılayarak Erdoğan'a teşekkür etti. Onbaşı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım; destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" dedi.

    AYŞE BEGÜM TWEET'İ SABİTLEYİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

    Başkan Erdoğan'a cevap verdiği tweet'ini profiline sabitleyen milli sporcumuzu, bir grup vatandaş eleştirmeye kalktı.

    Ayşe Begüm Onbaşı'nın 'li olduğu yönünde tweetler atarak, milli bir başarıyı ayrıştırmak isteyen güruh, böyle bir konuda bile Erdoğan eleştirisinden geri durmadı.

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    Haberler Güncel Ayşe Begüm Onbaşı, Başkan Erdoğan'a "Kızınız altın madalya ile geliyor" dediği için seküler lince maruz kaldı