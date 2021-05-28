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    Başkan Erdoğan'dan aerobik cimnastikte dünya şampiyonu olan 'ya tebrik!

    Başkan , 'ın başkenti 'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu 'yı telefonla arayarak tebrik etti.

    Başkan Erdoğan'dan şampiyona tebrik!

    Başkan , 'ın başkenti 'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu 'yı telefonla arayarak tebrik etti.

    Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

    Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan aerobik cimnastikte dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik!